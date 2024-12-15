Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Aralık 2024 09:08
mazeret izni
selam arkadaşlar mazeret iznindeyken (babamın ameliyatindan dolayı) rapor alabiliyor muyuz bilgisi olan var mı

Yılmaz8765
Aday Memur
15 Aralık 2024 09:08
bbhj

bkbkkk
Aday Memur
15 Aralık 2024 09:16
evet alabilirsin
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolise sendika hakkı verilecek mi?İcralık polislerPsikiyatri tanılı gih'in polislerden mobing görmesiÜniversite borçlanmasıBenim derdim para değil, derdim özlük haklarımızÇalışma saati bazında, polis en düşük maaş almaktadırİl disiplin kuruluPolis sendikası Emniyet-Sen karar gününde

Sözlük

Yazmak mutsuzluktur mutlu insan yazmaz 1 Bugün olanlar 1 Krubera 1 hengame 1 gir 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5 aşk evliliği 1 candan erçetin 1 kaplan vs aslan 1 bankacılık uygulamalarında suç işleyen bankacı var mı sorusu 1

Son Haberler

'Beyin çürümesi' en çok çocuk ve ergenleri etkiliyorBakanlık İsrail ile ticareti durdurma sürecinin detaylarını açıkladıTikTok Türkiye'de 7 milyon videoyu kaldırdıTürk hazır giyim sektörü 2030 sonrası dünya markalarıyla öne çıkacakTürksat uydu frekanslarını güncelledi

Editörün Seçimi

Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)