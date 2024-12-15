KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


15 Aralık 2024 09:41
Pomem sınavının spor etabı

herkese merhaba Ocagin birinde ücret işlemi bitiyor spor mülakatı ne zaman olur en erken ne zaman cagirirlar


banty
Aday Memur
15 Aralık 2024 14:17

10-15 güne

Toplam 1 mesaj

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