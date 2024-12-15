KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


15 Aralık 2024 10:28
Adalet bakanlığı Alım

Adalet lisesi zabıt katipliği mezunuyum ortaöğretim kpss den 81 aldım klavyede 130 140 arası yazıyorum bu puan düşükmü ne kadar şansım var atanmak için ve bu alım ilanı ne zaman gelicek

Çok Yazılan Konular

Önlisans puanını kullanmaMetal teknolojisi puanlarDHMİ Mekatronik Teknikeri Sağlık ŞartlarıZiraat Teknikerleri- Bahçe Tarımı Mezunları.

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5 hengame 1 piri fani 1 Krubera 1 yatak 1 candan erçetin 1 gir 1 Yazmak mutsuzluktur mutlu insan yazmaz 1 kaplan vs aslan 1 bankacılık uygulamalarında suç işleyen bankacı var mı sorusu 1

Son Haberler

'Beyin çürümesi' en çok çocuk ve ergenleri etkiliyorBakanlık İsrail ile ticareti durdurma sürecinin detaylarını açıkladıTikTok Türkiye'de 7 milyon videoyu kaldırdıTürk hazır giyim sektörü 2030 sonrası dünya markalarıyla öne çıkacakTürksat uydu frekanslarını güncelledi

Editörün Seçimi

Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)