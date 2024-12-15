Mobbing davası

İyi pazarlar, daha önce aramızda mobing davası açan var mı, bu konuda prosedürü bilen var mı,

Hangi argümanlar bizim teşkilatımıza göre mobinge girer, mahkeme süreci nasıl işler kuruma açmıyoruz diye biliyorum doğrudan şahsa açıyoruz doğru mudur bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varsa ya da daha önce bir mobing davasına dahil olmuş arkadaşların bilgilendirmesine şimdiden teşekkür ederim. İyi günler