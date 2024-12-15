KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


15 Aralık 2024 12:50
pomem parkur
arkadaslar tahmini pomem parkur sinavi ne zaman olur

Çok Yazılan Konular

32. dönem Pomem spor mülakatıPomem göz derecesiPOMEM spor mülakatı

Sözlük

yatak 1 hengame 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 4 Bugün olanlar 1 aşk evliliği 1 Krubera 1 kaplan vs aslan 1 Katarsis 1

Son Haberler

Negatif düşüncenin gücü: Nosebo etkisi nedir?450 ekip kahverengi kokarcanın bertarafı için mesai yapıyorÇanakkale'de 89 kaçak göçmen yakalandıTFF, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yla bir araya geliyorKurtulmuş yeni anayasa görüşmeleri için tarih verdi

Editörün Seçimi

Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)