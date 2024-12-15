Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


15 Aralık 2024 13:11
Darp hakaret tehdit

Daha önce iki kere konu açtım ama net bir cevap alamadım . Hakkımda darp hakaret ve tehdit suçundan iki kişi tarafından şikayetçi olundu . Ikiside şikayetini geri çekti . Adli olarak takipsizlik verildi . Olay görev dışında yaşandı . Olay 8 ay önce yaşandı fakat daha yeni idari soruşturma açıldı savunmamı aldılar . Bu olaydan meslekten çıkarma alırsın diyende var kınama alırsın diyende . Muhakkik bu dosyayı kapatabilir mi ? Daha önce buna benzer bir olay yaşayan var mı ?


Kenzo123
Memur
15 Aralık 2024 15:40

Darp ve hakarete uğrayan kişiler senin kamu görevlisi olduğunu biliyorlar mıydı ? Biliyorlarsa kınama gelir bilmiyorlarsa herhangi bir ceza almazsın

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