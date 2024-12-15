Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


15 Aralık 2024 14:03
Yürütmenin Durdurması reddedilen varmı

değerli arkadaşlar

aldığım sürgün cezasına idare mahkemesi ret kararı verdi...

gerekçeside,

idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması,

demek sureti ile mahkemeyi ikna edemediğimiz ortaya çıkıyor...

soruşturma neticesinde kınama ve sürgün verildi...

bu karara itiraz etmeyi düşünüyorum...

nelere dikkat etmeliyim. idari işlemin açıkca hukuka aykırılığı noktasında sıkıntı yok ...

Bu durumda itiraz süreci ne kadar sürer...

birde tecrübeli arkadaşlarımız engelli bir memurun bu kış gününde taşınma zorluğu ile beraber telafisi güç veya imkansız zarar göreceğini nasıl bir izahla mahkemeyi ikna edebiliriz.

cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

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