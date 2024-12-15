Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Aralık 2024 14:21
ŞARK SURESİ HESAPLAMA
Şark süresi hesaplama kriteleri açıklandı genelgede söyle bir ibare yazıyor. "Yıllık 30 güne kadar alınan raporlar 2. bölge hizmetinten sayilmaktadir" Merak ettiğim konu şu 30 günlük bu süre 2024 bazında mi yoksa tüm şark (4 yıllık şark)hizmeti boyunca mi?

mehmetyilmz
Memur
15 Aralık 2024 15:01

Güzel soru bende bunun cevabını merak ediyorum, hangi yönetmelikte yazıyor bu bir de


Patron006
Aday Memur
15 Aralık 2024 15:47
bir yıl içinde toplamda 30 gün rapor almışsan sıkıntı yok, bir yılda toplamda 30 günü geçen raporlar şark süresini uzatır.
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