ŞARK SURESİ HESAPLAMA

Şark süresi hesaplama kriteleri açıklandı genelgede söyle bir ibare yazıyor. "Yıllık 30 güne kadar alınan raporlar 2. bölge hizmetinten sayilmaktadir" Merak ettiğim konu şu 30 günlük bu süre 2024 bazında mi yoksa tüm şark (4 yıllık şark)hizmeti boyunca mi?

Şark süresi hesaplama kriteleri açıklandı genelgede söyle bir ibare yazıyor. "Yıllık 30 güne kadar alınan raporlar 2. bölge hizmetinten sayilmaktadir" Merak ettiğim konu şu 30 günlük bu süre 2024 bazında mi yoksa tüm şark (4 yıllık şark)hizmeti boyunca mi?