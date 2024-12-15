Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


15 Aralık 2024 15:25
4B sözleşmeli memur kurum içi görevlendirme

Arkadaşlar karayollarında çalışan bir sözleşmeli memuruna geçiçi görevlendirme yapılabilir mi ? Ve bunu yapmaya yetkili kişi kim ? Yani bölge müdürü böyle bir görevlendirme yapabilir mi ? Ben yetkisi yok diye biliyorum.

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