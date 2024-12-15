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15 Aralık 2024 16:21
antfriz kaçağı
aracım opel astra 1.6.orjinal tetmostat yan sanayi radyotör hortumu taktırdım.Ama hortumun termostata takıldığı yerde çift kelepçe olmasına rağmen bugün kontrol ettğimde hafif sızıntı olduğunu gördüm.Sizce nedendir dostlar

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