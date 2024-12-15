KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


15 Aralık 2024 16:36
Kadrolu memurluktan istifa edip sözleşmeliye başvurma
Merkezi atama ile düz memur olarak atanırsam daha sonra aynı puanımı sağlık bakanlığına fizyoterapist olarak atanmak için kullanabilir miyim? Kadroludan istifa edince herhangi bir ceza alır mıyım? Bekleme süresi vs. var mıdır?

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