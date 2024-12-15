Kadrolu memurluktan istifa edip sözleşmeliye başvurma

Merkezi atama ile düz memur olarak atanırsam daha sonra aynı puanımı sağlık bakanlığına fizyoterapist olarak atanmak için kullanabilir miyim? Kadroludan istifa edince herhangi bir ceza alır mıyım? Bekleme süresi vs. var mıdır?

Merkezi atama ile düz memur olarak atanırsam daha sonra aynı puanımı sağlık bakanlığına fizyoterapist olarak atanmak için kullanabilir miyim? Kadroludan istifa edince herhangi bir ceza alır mıyım? Bekleme süresi vs. var mıdır?