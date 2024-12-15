Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Aralık 2024 16:51
Onur kırıcı sözler hk.

Çalıştığınız birimde sürekli azar, onur kırıcı sözler duyuyor musunuz?Azar duyduğunuz halde çalıştığınız amir yüzünüzün gülmesini istiyor mu? Duyuyorsanız buna karşı ne gibi bir önlem alınabilir?

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