Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


15 Aralık 2024 20:12
5510 engelli emekli maaş ve toplu parası

2010 da engelli memur olarak atandım,6 sene de SSK primimi hizmet birlestirmesi yaptırdım. Şu anda emekli olsam tahmini toplu para ve maaşım ne olur?

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