2024/2 İstifa sonrası yeniden Atama hak.

Arkadaşlar benim gibi ilan metnini bekleyen var mı ? Alım olur mu her yıl 14-15 Aralıkta ilan metni açıklanmış . Dua edelim yarın Açıklasınsın . bilgisi olan varsa paylaşabiliriz

Arkadaşlar benim gibi ilan metnini bekleyen var mı ? Alım olur mu her yıl 14-15 Aralıkta ilan metni açıklanmış . Dua edelim yarın Açıklasınsın . bilgisi olan varsa paylaşabiliriz