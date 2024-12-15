Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Aralık 2024 20:22
2024/2 İstifa sonrası yeniden Atama hak.
Arkadaşlar benim gibi ilan metnini bekleyen var mı ? Alım olur mu her yıl 14-15 Aralıkta ilan metni açıklanmış . Dua edelim yarın Açıklasınsın . bilgisi olan varsa paylaşabiliriz

Gamzee358
Aday Memur
15 Aralık 2024 20:38

Merhaba bir fikrim yok ama bir şey sormak istiyorum size istifanın üzerinden kaç ay geçmesi gerekiyo


harun3513
Aday Memur
15 Aralık 2024 21:09
6 ay geçmesi gerekiyor diye biliyorum
Toplam 2 mesaj

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