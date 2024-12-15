KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Aralık 2024 21:14
1331 cevre şehircilik alimi

Arkadaşlar merhaba 500 adet milli emlak uzmani denetimi alınacakmış. Bu alımlar hangi branşlardan oluyor. Maaş durumu falan nedir? Bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

Merkezi atama dışında atanıp gitmeme yaptırımı657den 399a geçiş AÖF de hangi bölümden atanılırsağlık bakanlığı neden hala alım yapmıyor ?Kamu Mühendis MaaşlarıÖn lisans okumanın lisans okumaktan iyi olmasıEvrak eksikliği-Merkezi AtamaÇıkmaza girmiş durumdayım - Lisans 77 puanTürkşeker yazılı sınava hak kazanan makine mühendisleriMemurluk ve askerlik hakkında soru

Sözlük

kalp çarpıntısı 1 Krubera 1 kaplan vs aslan 2 deprem anında kaçmak 2 Katarsis 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 4 floranbant 1 bitcoin 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Bodrum'da otel yangınıFenerbahçe 3 puanı 3 golle aldıKontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralıAşık Mahzuni Şerif Tüneli çift taraflı ulaşıma açıldıKurtulmuş: Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için en önemli önceliktir

Editörün Seçimi

Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)