Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Aralık 2024 21:44
Unvan değişkliği ile atanan personelde zorunlu hizmet süresi

Unvan değişkliği ile atanan personelde zorunlu hizmet süresi var mı? Mevzuata göre yok, orada bahsedilmiyor

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