Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


15 Aralık 2024 22:42
Gençler evlenmiyor.

"Kızlara artık erkek beğendiremiyoruz. Erkekler de kızları beğenmiyor." RTE.

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