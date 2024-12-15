Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Aralık 2024 23:11
Kamudan özelde çalışan eşe tayin nasıl oluyor?

Kamuda kadrolu hemşireyim. Cumhurbaşkanı kararıyla kadroya geçtim. Eşim başka şehirde özelde çalışıyor. Eş durumu için ne gerekiyor


Keynesyen44
Aday Memur
16 Aralık 2024 00:02

Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılır. Atama talep edilen yer dışında sosyal güvenlik primleri ödenenlerden, atama talep edilen yerde işyerinin iki yıldır faaliyette olduğunu ve en az 720 gün çalıştığını belgelendirenlerin talepleri değerlendirmeye alınır. Ancak, sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısı stratejik personel bakımından son beş yıl içerisinde iki katı olarak uygulanır ve Devlet hizmeti yükümlülüğü süresince bu fıkra hükmü uygulanmaz

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