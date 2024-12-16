Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Aralık 2024 03:19
Manisa'da GASPÇI, Taksi Şoförünü ANSIZIN BICAKLADI!

Manisa'da bir zanli, taksi soforonu gasp amacli bicaklamaya calisti ama taksi soforo sahane bir sekilde kendisini savundu

https://www.youtube.com/watch?v=YnFzm6ZZYKY

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