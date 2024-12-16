Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


16 Aralık 2024 08:55
Tarım ve Orman Bakanlığı 15 yıldır GYS sınavını mühendis ve veteriner hekimlere açmıyor(!)

Memurlar net editörlerine duyurulur.

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım bakanlığı koruyucu giyim

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 3 floranbant 1 Katarsis 1 bitcoin 2 kaplan vs aslan 2 meze 2 deprem anında kaçmak 2 kalp çarpıntısı 1 candan erçetin 1 Krubera 1

Son Haberler

Ünlü rapçi Sansar Salvo tutuklandıFerdi Tayfur hastaneye kaldırılmıştı! Açıklama geldi'Türkiye, 2024 Atıf sayılarında dünya 13'üncüsü'Gözler merkez bankalarının faiz kararlarındaErdoğan, Erzurum'da gençlerle sarı gelin'i söyledi

Editörün Seçimi

Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)