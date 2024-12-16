Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Aralık 2024 09:50
Özel Sektör Eş durumu

Geçen sene toplu kadroya geçenlerdenim. Şubatta 3 yılım doluyor. Eşim İstanbul?da özel sektörde çalışıyor. Sigortası orda hali hazırda 720 gün yatmış durumda. Fakat çalıştığı firmanın başka bir ildeki şubesine geçecek. Yani aynı firmada çalışacak fakat şehir değişikliği olacak. Bu durumda ben kendisinin yanına eş durumuyla geçebiliyor muyum?

Bu durumda aşağıdaki 2. Maddeye denk gelmiyor mu durumumuz doğru mu anlıyorum çünkü atanma talep edilen yer dışında 720 gün sigortası yattı fakat başvuru tarihimiz itibariyle atanmak istediğim yerde aynı firmanın başka şubesinde çalışıyor olacak orası da 2 yıldır faaliyette olması şartına da uyuyor

27.11.2024 tarihi ile değişikliğe uğrayan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 20. Maddesinin 5. fıkrasında eşi kamu görevlisi olmayan personelin eş durumu tayini düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre aşağıdaki durumlarda kamu görevlisi olmayan eşinizin yanına atamanız yapılır;

1. Kamu görevlisi olmayan eşin atama talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içerisinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması durumunda,

2. Atama talep edilen yer dışında sosyal güvenlik primi ödenenlerden, atama talep edilen yerde işyerinin iki yıldır faaliyette olması ve en az 720 gün çalışmış olduğu belgelendirdiğinde.

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