Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


16 Aralık 2024 12:02
Tpao, Botaş, Teiaş, Eüaş ve Eti Maden Özelleşiyor mu!..

Arkadaşlar bilindiği üzere bu 5 kurumun yıllardır özelleşme söylentileri var. Ama bu kez iş ciddi.

Özellikle TPAO ve BOTAŞ Mart 2025'e kadar bir değişikliğe gidecek. Bakan; özellişme yok dedi ama esnek ve özgür karar alabilecek bir yönetim getireceğiz, bunun için de uygun bir dönüşüm yapılacak diyor.

Bu açıklamaya göre: bu kurumlar A.Ş. olacak gibi ama personele ne olacak meşhul. Personelin durumu ne olur fikirlerinizi merak ediyorum...

(Devlet güvencesi tamamen kalkar mı, sözleşme imzalasak ileride pişman olur muyuz; 657'ye geçsek gelir düşecek, yüksek kira şu bu derken giderimiz çoğalacak.

Aklımızda birsürü soru işareti var)


insaat.muh
Aday Memur
16 Aralık 2024 12:05

Dönüşüm sonrasına örnek teşkil etmesi açısından MKE TEDAŞ gibi kurumların öncesi ve sonrası hakkındv


insaat.muh
Aday Memur
16 Aralık 2024 12:06

Dönüşüm sonrasına örnek teşkil etmesi açısından MKE TEDAŞ gibi kurumların öncesi ve sonrası hakkında bilgi verebilecek olan var mı?


dollylenovo
Aday Memur
16 Aralık 2024 12:08

Devletin son yıllarda yapacağı en mantıklı işlerden biri olur bu kurumların statülerinin değişmesi.

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