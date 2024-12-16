Tpao, Botaş, Teiaş, Eüaş ve Eti Maden Özelleşiyor mu!..

Arkadaşlar bilindiği üzere bu 5 kurumun yıllardır özelleşme söylentileri var. Ama bu kez iş ciddi.

Özellikle TPAO ve BOTAŞ Mart 2025'e kadar bir değişikliğe gidecek. Bakan; özellişme yok dedi ama esnek ve özgür karar alabilecek bir yönetim getireceğiz, bunun için de uygun bir dönüşüm yapılacak diyor.

Bu açıklamaya göre: bu kurumlar A.Ş. olacak gibi ama personele ne olacak meşhul. Personelin durumu ne olur fikirlerinizi merak ediyorum...

(Devlet güvencesi tamamen kalkar mı, sözleşme imzalasak ileride pişman olur muyuz; 657'ye geçsek gelir düşecek, yüksek kira şu bu derken giderimiz çoğalacak.

Aklımızda birsürü soru işareti var)