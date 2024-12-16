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Editörler : Radore



Editör
16 Aralık 2024 12:22
Akıllı saat önerisi

Merhabalar.

Akıllı saat önerisi olanlar var ise yazabilir aralarındaki farklar ve özellikleri değerlendirip uygun olanlara birlikte bakabiliriz.

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