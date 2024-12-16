KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Aralık 2024 12:27
Şeker Fabrikası Bilgisayar Teknikerliği

Şeker fabrikasında bilgisayar teknikerliğinde yazılı mülakata girmeye hak kazandım daha çok önce giren varsa nasıl bir soru tarzında soruyorlar bilgilendirebilir mi?

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