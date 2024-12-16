memurluktan tsk ya geçiş mümkün mü

Abiler ablalar sizlere bi sorum olucak bilgi sahibi olan
varsa yardımcı olabilir mi çok sevinirim. Ben 3 yıllık kadrolu memurum ve X
belediyesinde makine teknikeri olarak çalışıyorum(önlisans mezunuyum) Ancak bi
yandan memurluktan istifa edip tsk bünyesinde kara veya hava kuvvetlerinde
görev alabilir miyim bu konuda hiçbir bilgim yok. Görev alınabiliyor ise
astsubay olabiliyorum veya açıktan okuyup lisansa tamamlayıp subay olarak devam
edebiliyor muyum. Normal şartlarda astsubay ve subaylık için yaş sınırı biri 25
biri 27 diye biliyorum ama memurluktan tsk ya geçişlerde yaşa bakıyorlar mı
emin değilim. 1995 doğumluyum ve eğer yaşa bakmazlar ise açıköğretim
bölümlerinden lisansa tamamlayıp subaylıktan başlamayı çok istiyorum. Özellikle
hava kuvvetlerini çok istiyorum. İngilizce B1 seviyesi yeterli olur mu.
Çalıştığım belediyede askeriyeden gelen insanlar var bazıları uzman çavuş
bazıları subay(yüzbaşı) dan gelme ama birine sorduğumda gitme boşver diyor
diğeri eğer istiyorsan yaparım diyorsan severim diyorsan git diyor.Aranızda var
mı buna benzer tecrübe yaşamış olan veya ben bu bilgileri detaylı nereden
alabilirim. Şimdiden teşekkürler
Abiler ablalar sizlere bi sorum olucak bilgi sahibi olan
varsa yardımcı olabilir mi çok sevinirim. Ben 3 yıllık kadrolu memurum ve X
belediyesinde makine teknikeri olarak çalışıyorum(önlisans mezunuyum) Ancak bi
yandan memurluktan istifa edip tsk bünyesinde kara veya hava kuvvetlerinde
görev alabilir miyim bu konuda hiçbir bilgim yok. Görev alınabiliyor ise
astsubay olabiliyorum veya açıktan okuyup lisansa tamamlayıp subay olarak devam
edebiliyor muyum. Normal şartlarda astsubay ve subaylık için yaş sınırı biri 25
biri 27 diye biliyorum ama memurluktan tsk ya geçişlerde yaşa bakıyorlar mı
emin değilim. 1995 doğumluyum ve eğer yaşa bakmazlar ise açıköğretim
bölümlerinden lisansa tamamlayıp subaylıktan başlamayı çok istiyorum. Özellikle
hava kuvvetlerini çok istiyorum. İngilizce B1 seviyesi yeterli olur mu.
Çalıştığım belediyede askeriyeden gelen insanlar var bazıları uzman çavuş
bazıları subay(yüzbaşı) dan gelme ama birine sorduğumda gitme boşver diyor
diğeri eğer istiyorsan yaparım diyorsan severim diyorsan git diyor.Aranızda var
mı buna benzer tecrübe yaşamış olan veya ben bu bilgileri detaylı nereden
alabilirim. Şimdiden teşekkürler