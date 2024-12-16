memurluktan tsk ya geçiş mümkün mü

Abiler ablalar sizlere bi sorum olucak bilgi sahibi olan

varsa yardımcı olabilir mi çok sevinirim. Ben 3 yıllık kadrolu memurum ve X

belediyesinde makine teknikeri olarak çalışıyorum(önlisans mezunuyum) Ancak bi

yandan memurluktan istifa edip tsk bünyesinde kara veya hava kuvvetlerinde

görev alabilir miyim bu konuda hiçbir bilgim yok. Görev alınabiliyor ise

astsubay olabiliyorum veya açıktan okuyup lisansa tamamlayıp subay olarak devam

edebiliyor muyum. Normal şartlarda astsubay ve subaylık için yaş sınırı biri 25

biri 27 diye biliyorum ama memurluktan tsk ya geçişlerde yaşa bakıyorlar mı

emin değilim. 1995 doğumluyum ve eğer yaşa bakmazlar ise açıköğretim

bölümlerinden lisansa tamamlayıp subaylıktan başlamayı çok istiyorum. Özellikle

hava kuvvetlerini çok istiyorum. İngilizce B1 seviyesi yeterli olur mu.

Çalıştığım belediyede askeriyeden gelen insanlar var bazıları uzman çavuş

bazıları subay(yüzbaşı) dan gelme ama birine sorduğumda gitme boşver diyor

diğeri eğer istiyorsan yaparım diyorsan severim diyorsan git diyor.Aranızda var

mı buna benzer tecrübe yaşamış olan veya ben bu bilgileri detaylı nereden

alabilirim. Şimdiden teşekkürler