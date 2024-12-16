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Editörler : Radore



Editör
16 Aralık 2024 12:48
Eski bilgisayarını hızlandıran komut

Bilgisayarınız eskisi gibi hızlı degil ise şunu deneyebilirsiniz;

Başlat/çalıştır/Cmd açın ve yönetci olarak çalıştırın daha sonra bu verdiğim komutu yapıstırıp enter diyeyip 3/5 dk bekleyin eger donarsa f5 ile yenileyin daha sonra pc nizi yeniden başlatın aradaki farkı göreceksiniz.

dism /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup

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