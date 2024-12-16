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Editörler : Radore



Editör
16 Aralık 2024 12:56
Arızalı dosyaları tamir et

Bilgisayarınızdaki arızalı dosyaları tamir edin veri kaybınız olmadan

Yapmanız gerekenler;

Başlat/çalıştır/yönetici olarak açın ve bu komutu yazıp enter deyin

dism /online /cleanup-image /restorehealth /source:C:\path\to\repairsource\install.wim


ekremcan58
Aday Memur
16 Aralık 2024 14:11
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Arızalı dosyaları tamir et

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