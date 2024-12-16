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Editörler : Radore



Editör
16 Aralık 2024 13:01
Tek satır ile bilgisayarınızı temizleyin

C diskinizdeki atıkları yada kullanılmayan gereksizleri temizlemenin yolu 15 günde 1 yapabilirsiniz

Baslat calsıtır yönetici olarak calıstır ve komutu girip enter deyin bir kaç saniyede tertemiz.

cleanmgr /sagerun:1

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