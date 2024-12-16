Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Aralık 2024 13:13
Bir Okul Müdürü Başka Okula Atanabilir mi?

Yıl içerisinde Valilik onayıyla, bir okul müdürü kadrosu olduğu okuldan başka bir okula kadrolu müdür olarak atanabilir mi?


bahçesaray
Memur
16 Aralık 2024 13:19

Görevlendirme çalışabilir.

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