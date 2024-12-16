Psikiyatri muayenesi veya antidepresan reçete edilirse

Bağırsak şikayetim var(Gaz - ishal) organik bir durum yok. Psikolojik olarak olduğunu Kafama taktığım için bu durumla karşılaştığımı tespit etti doktorum.

İstersem psikiyatriye istersemde kendisinin düşük dozlu bir antidepresan yazabileceğini ama polis olduğum için sorun yaşar mısın bilmiyorum dedi.

Sorunum iş kaygısı , bunalım birine veya kendime zarar verme değil B dilimi olarak gözüken bir basit ama yaşam kalitemi düşüren bağırsak sorunum var.

Sizce reçete edilse egm tespit eder mi? Özetle antidepresan şikayetimi tedavi edebilir. Bu süreçte mesleğimde bir sorun olur mu? Evet sağlığımı mesleğim için erteliyorum gibi oldu.