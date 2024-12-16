Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


16 Aralık 2024 13:16
Bursadan İstanbula becayiş

Bursadan (herhangi bir belediye) İstanbul'a geçmek isteyen zabıta memuru var mı?

Çok Yazılan Konular

2024 Naklen Atama Kontenjanlarıbelediye naklen atamaArşiv soruşturmasıBelediyelerden memur kadrosu karşılıklı geçiş işlemiÜniversiteler Hakkında BilgiÜniversite mi Sağlık Bakanlığı mı hemşirelikOrdu Büyükşehir Nakil HakkındaÜniversite becayiş tek sayfa

Sözlük

candan erçetin 1 kaplan vs aslan 2 floranbant 1 bitcoin 2 geçmişle hesaplaşma 2 Katarsis 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 10 Bugün olanlar 1 kalp çarpıntısı 2 stalin 1

Son Haberler

MEB Yurt Dışı Öğretmen Görevlendirme Kılavuzunu YayınladıAsgari ücrette kritik ikinci toplantı başladı'Şırnak eğitimde fırsat eşitsizliği yaşıyor'SGK prim borçlarından dolayı 6 belediyenin hesaplarına blokeBakanlık'tan poşet fiyatları açıklaması

Editörün Seçimi

Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)