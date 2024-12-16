KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Aralık 2024 13:52
Erzincan TMO da teknisyen

tmo da teknisyen maaşları bilen var mı lojman vesaire şartlar nasıl bilgi verebilirmisiniz


Emree002
Aday Memur
16 Aralık 2024 14:21

İlk 6 ay 47 bin TL asaletin tasdik olduktan sonra yüzde 8 daha ekleniyor 51 olur lojman bazı yerlerde var bazılarında yok bol bol geçici göreve gidersin para kasarsın sosyal hayat sıfır ona göre


rainrun
Aday Memur
16 Aralık 2024 14:25
tmo Erzincan'da mı calışıyorsunuz

rainrun
Aday Memur
16 Aralık 2024 14:28
geçici görev derken ne kadar süreli ve ne kadar uzak bir bölgeye giderim kaç gün sürer bilgin var mı
Toplam 3 mesaj

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