Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


16 Aralık 2024 14:07
Üniversiteler Hakkında Bilgi

merhaba arkadaşlar üniversiteler için özerk kelimesi çok sık kullanılıyor bu hangi kanunda geçiyor ? kanunda geçmiyor sadece söylenti olarak mı var ? bir de üniversite hastanesinde kadrolu çalışanlar için atama yönetmeliği nasıl başka bir il de bulunan üniversite hastanesine atanabilir mi ? atanamazsa neden atanamaz hukuki gerekçesi nedir ? bilgi verebilecek arkadaşlar varsa memnun olurum


r.diyojen
Genel Müdür
16 Aralık 2024 14:47

Anayasa madde 130

Toplam 1 mesaj

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