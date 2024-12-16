KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Aralık 2024 14:35
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Başvuru ve Mülakat

Merhaba BAKKA sözleşmeli pozisyona geçtiğimiz ay başvuruda bulunmuştum ve mülakata gireceğim. Daha önce giren oldu mu ya da bir kalkınma ajansında çalışan var mı? Mülakat konuları, kurumda çalışma hayatı nasıl, maaş nasıl gibi konularda yardımcı olabilecek var mı? Teşekkürler.

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