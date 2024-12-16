Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Aralık 2024 14:47
daha önce tespit edilmeyen rahatsızlık!!
polis okulunun 1. ve 2. sınıfında alınan sağlık raporunda tespit edilmeyen rahatsızlık yaklaşık 20 yıl sonra tespit edilirse akıbeti ne olur!! bahse konu rahatsızlık şuan ortopedi C dilimine giriyor..

adana0100
Aday Memur
16 Aralık 2024 15:03
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Toplam 1 mesaj

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