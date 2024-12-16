Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Aralık 2024 15:05
Yer değiştirme yönetmeliği

Yer değiştirme yönetmeliğinde değişen maddeler nelerdir eğitimin ilk kez lisans olması haricinde?

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