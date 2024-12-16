Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


16 Aralık 2024 15:06
Aile Bakanlığı Müfettiş yrd.

Merhabalar ilgili kadroda çalışan var mı? Şartlar ve maaş nasıldır? Merkez kadrosu fakat ziyarete yollanıyor muyuz? Mülakat ve yazılıya nasıl hazırlanılır? Bilgi verebilecek var mıdır?

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