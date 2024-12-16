Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


16 Aralık 2024 15:15
TEİAŞ Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı 2025

Şubatta Duyuru Haziranda sınav olacak diyorlar. Var mı başka duyumu olan?


Teiass
Aday Memur
16 Aralık 2024 15:54

Benim bildiğim ünvan değişikliği sınavı şuan olmayacağı söylüyorlar

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