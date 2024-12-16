Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Aralık 2024 16:03
Estetik için sağlık raporu alındığında uzun vadeli (2 hafta kadar) bunu önceden amire bildirmeli mi

yani önceden bu kadar uzun vadeli raporu haber vermeli miyiz ? estetikler için diyorum zorunlu ameliyatlar anlık hastalıklar değil bunlar, aynı gün de raporlu olduğumu söylesem bu sorun olur mu ?

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