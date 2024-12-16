Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Aralık 2024 16:26
Sözleşmeliye kadro
https://www.tgrthaber.com/ekonomi/torba-yasa-komisyondan-gecti-memur-maasi-ve-ikramiyesi-artacak-sozlesmelilere-kadro-mujdesi-2986668 şöyle bir habere denk geldim arkadaslar Aralık başında kabul edilen torba yasada varmış.Öncesinde böyle birşey hiç duymadım.Yalan haber mi?

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