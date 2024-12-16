Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Aralık 2024 16:26
Kadro Derecesi

Arkadaşlar Merhabalar, kadro derecem 4, maaş derece kademem yeni 2/1 oldu. Yeşil pasaport için 3. kadro dereceye düşmeyi bekliyorum. Maaş derecesi 2 ye düştüğünde kadro derecesi otomatik 3 'e düşer diye bir şey duymuştum. Doğru mudur yoksa kararnameyi mi bekleyeceğim?

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