KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Aralık 2024 16:54
Lisans P3: 87,9
sosyoloji mezunuyum. bu puanla mülakatsız atanabilir miyim

Sparcox
Aday Memur
16 Aralık 2024 16:55
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