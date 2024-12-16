Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Aralık 2024 17:10
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Personel Alımı

Hemşire olarak başvurmayı düşünüyorum. Cerrahpaşa'da çalışan varsa bilgi verebilir mi? maaş, özlük hakları, iş yoğunluğu, kaç hasta bakıldığı, hakkında bilgi sahibi olan yardımcı olursa sevinirim ona göre başvuru yapmayı düşünüyorum.

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