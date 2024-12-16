Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Aralık 2024 17:42
Kadrolu idarecilikte tayin işleri

Bir sehrin a ilcesinde çalışıyorum diyelim. B ilçesine idareci olsam bir yıl çalışıp istifa etsem. B ilçesinde mi norm fazlası oluyorum. Yoksa A ilcesinde mi? Bir de benim A ilcesindeyken il içi tayin hakkım varsa öğretmen olarak idareci olduğumda o il içi hakkım yanmış mi oluyor? İl içi hakkı yine devam ediyor mu öğretmen olarak?


Gandalflotr
Aday Memur
16 Aralık 2024 19:31

İdareciyken her zaman ilici tayin hakkınız olur. İstifa ederek idareciliginizi sonlandirirsaniilçeye

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