Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Aralık 2024 18:40
Müdür Yardımcılığı Hakkında
bu sene sınavla son kez müd yardımcısı alınacak diye biliyorum. sonra akademi üzerinden alınacakmış galiba. sorum şu: diyelim bu sene müd yardımcısı oldum. eşimden dolayı tayinle gittiğimde öğretmen statüsünde mi müd yard statüsünde mi tayin olurum?

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