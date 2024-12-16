Müdür Yardımcılığı Hakkında

bu sene sınavla son kez müd yardımcısı alınacak diye biliyorum. sonra akademi üzerinden alınacakmış galiba. sorum şu: diyelim bu sene müd yardımcısı oldum. eşimden dolayı tayinle gittiğimde öğretmen statüsünde mi müd yard statüsünde mi tayin olurum?

bu sene sınavla son kez müd yardımcısı alınacak diye biliyorum. sonra akademi üzerinden alınacakmış galiba. sorum şu: diyelim bu sene müd yardımcısı oldum. eşimden dolayı tayinle gittiğimde öğretmen statüsünde mi müd yard statüsünde mi tayin olurum?