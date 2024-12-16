Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Aralık 2024 20:09
Yargıtaya tayin isteyebilir miyim?

Arkadaşlar bilen varsa şunu soracağım, eşim Yargıtay zabıt katipliğine başvuracak, ben Ankara dışında bir ilde zabıt katibiyim, oldu da eşim Yargitay katipliğini kazanırsa benim de eş durumundan Yargıtay'a tayin olma şansım var mı yoksa ancak Ankarada bir adliyeye mi tayin isteyebilirim?

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank Ek HesapAdalet Bakanlığı Promosyon 2025Vakıfbank promosyon güncellemesiKredi Ek hesap Kredi Kartı Borçları15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar İnfaz ve Koruma Memurlarının sivil memurlara bakış açısı...Sağlık mazereti nedeniyle atamaBiraz Dertleşelim. Unvan değişkliği ile atanan personelde zorunlu hizmet süresiSendika neden var ? Haklarımız neden yok ?

Sözlük

candan erçetin 1 33 yas 1 stalin 1 deprem anında kaçmak 2 piri reis 1 Deprem 1 meze 2 rasim ozan kütahyalı 1 bitcoin 2 kalp çarpıntısı 2

Son Haberler

Gözler merkez bankalarının faiz kararlarındaTankerin altında kalan 15 yaşındaki kız hayatını kaybettiBartın'da 5 yaşındaki çocuk derede ölü bulunduArtvin'de eğitime 1 gün ara verildiÖzgür Özel: SGK borçları AK Parti döneminden gelmiş

Editörün Seçimi

Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)