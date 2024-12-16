Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Aralık 2024 20:09
Yargıtaya tayin isteyebilir miyim?

Arkadaşlar bilen varsa şunu soracağım, eşim Yargıtay zabıt katipliğine başvuracak, ben Ankara dışında bir ilde zabıt katibiyim, oldu da eşim Yargitay katipliğini kazanırsa benim de eş durumundan Yargıtay'a tayin olma şansım var mı yoksa ancak Ankarada bir adliyeye mi tayin isteyebilirim?


benkatip
Şef
16 Aralık 2024 22:20

açıkçası adli yragıdan Yargıtaya geçeni hiç duymadım. (torpiliniz varsa ihtimaller zorlanabilir bence)

Danıştay-Yargıtay'ın Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatına görevlendirme yaptığını ise duydum ve şahit oldum.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank Ek HesapVakıfbank promosyon güncellemesiAdalet Bakanlığı Promosyon 2025Kredi Ek hesap Kredi Kartı Borçları15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar İnfaz ve Koruma Memurlarının sivil memurlara bakış açısı...Sağlık mazereti nedeniyle atamaBiraz Dertleşelim. Unvan değişkliği ile atanan personelde zorunlu hizmet süresiSendika neden var ? Haklarımız neden yok ?

Sözlük

Bugün olanlar 4 candan erçetin 1 meze 2 33 yas 1 kalp çarpıntısı 2 geçmişle hesaplaşma 3 kaplan vs aslan 1 rasim ozan kütahyalı 1 piri reis 1 buldum buldum 1

Son Haberler

'Bir Çayınızı İçeriz' Projesi ile öğrenci-öğretmen ilişkileri güçleniyorGalatasaray yenilmezlik serisini 19 yaptıBakan Fidan'ın diplomasi trafiğiAlmanya erken seçime gidiyorAhmet Özer'e ilişkin soruşturmada 11 şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)