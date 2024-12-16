Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Aralık 2024 20:26
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir mülakat gerçekleş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:

?Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir mülakat gerçekleştirdik.

Altını çizerek ifade ediyorum, süreç boyunca hiçbir şekilde adam kayırma olmadı.?

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