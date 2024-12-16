Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Aralık 2024 21:00
senelik iznin verilmemesi
Şube müdürünü arayıp izin talebimi ilettim. Sana izin yok vermiyorum dedi. Bende yarın yazılı olarak izin dilekçemi verip evrak kayıt numarası alacağım. İznime olumsuz cevab verilirse kaymakama çıkıp mazaret izni isteyeceğim. (şube de izin de kimse yok kota boş şuan), şube müdürünü zor duruma sokacak başka ne tür bir resmi adım uygulayabilirim. Bu konu da tecrübeli arkadaşlar fikir verebilir mi.

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolise sendika hakkı verilecek mi?İcralık polislerBenim derdim para değil, derdim özlük haklarımızDaha önce istifa edenler şu an hangi işlerde çalışıyor?5510'lu malulen emekli maaş bilgisiÜniversite borçlanmasıÇalışma saati bazında, polis en düşük maaş almaktadırPolnet ihraç

Sözlük

kalp çarpıntısı 2 deprem anında kaçmak 2 bitcoin 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 17 stalin 1 floranbant 1 buldum buldum 1 Deprem 1 rasim ozan kütahyalı 1 33 yas 1

Son Haberler

Gözler merkez bankalarının faiz kararlarındaTankerin altında kalan 15 yaşındaki kız hayatını kaybettiBartın'da 5 yaşındaki çocuk derede ölü bulunduArtvin'de eğitime 1 gün ara verildiÖzgür Özel: SGK borçları AK Parti döneminden gelmiş

Editörün Seçimi

Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)