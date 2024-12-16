senelik iznin verilmemesi

Şube müdürünü arayıp izin talebimi ilettim. Sana izin yok vermiyorum dedi. Bende yarın yazılı olarak izin dilekçemi verip evrak kayıt numarası alacağım. İznime olumsuz cevab verilirse kaymakama çıkıp mazaret izni isteyeceğim. (şube de izin de kimse yok kota boş şuan), şube müdürünü zor duruma sokacak başka ne tür bir resmi adım uygulayabilirim. Bu konu da tecrübeli arkadaşlar fikir verebilir mi.

Şube müdürünü arayıp izin talebimi ilettim. Sana izin yok vermiyorum dedi. Bende yarın yazılı olarak izin dilekçemi verip evrak kayıt numarası alacağım. İznime olumsuz cevab verilirse kaymakama çıkıp mazaret izni isteyeceğim. (şube de izin de kimse yok kota boş şuan), şube müdürünü zor duruma sokacak başka ne tür bir resmi adım uygulayabilirim. Bu konu da tecrübeli arkadaşlar fikir verebilir mi.