Zümre Başkanlığı mantıksızlığı

Ocakta değisen yönetmelik ile zümre başkanlığında istekli olmaması durumunda ki kimse istekli olmaz varsa önce başöğretmen,uzman öğretmen vs seçilecek..

Zümre başkanlığı okulda ki en zahmetli ve angarya işlerden biridir. Özellikle zümrenizde işten anlamayan, verilen görevi yapmayan asalak tipler varsa tam bir zulümdür. Tüm işi idare zümre başkanından ister.

Zümre baskanliginin ne maaşa ne puana bir katkısı yoktur. Alan şeflerinde olduğu gibi ek derste almazsınız. iyi anlaşan zümrelerde sorun olmayabilir ama benim ćalıştığım okul gibi yerlerde asalak meslektaşlarla uğraşıp durursunuz. Örnegin benim okulumda ki asalaklar; yıllık plan, zümre toplantı tutanakları ve tüm evrakları hazırlayıp onlara vermemi bekliyor. Görev paylaşımı sıfır. Sunu yap desen ben anlamam diyip işten kaçıyor..

Şimdi bakanlık yönetmelikte bu görevi başöğretmen ve uzman öğretmenlere vererek bu tipleri ödüllendirmiş olmuyor mu? Okulda benden başka başöğretmen olmayınca bunu hep ben mi yapacagım?